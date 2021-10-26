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مفوضية الانتخابات تصدر بياناً حول اختتام عملية النظر في الطعون


أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، بياناً حول اختتام عملية النظر في الطعون المقدمة على النتائج الأولية لانتخابات مجلس النواب 2021.

وقالت المفوضية في بيان إنها "أتمت النظر بجميع الطعون يوم أمس الاثنين الموافق 26/10/2021 وبينت مجمل الجوانب المتعلقة بدراسة هذه الطعون والتعامل معها وفق السياقات القانونية، واتخذت الإجراءات اللازمة بشأنها من خلال البيانات التي أصدرتها بشكل يومي منذ أن باشرت بتسلم الطعون المقدمة من المرشحين والأحزاب والتحالفات".

واتخذ مجلس المفوضين، وفق البيان، "قراراً بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها والبالغة أكثر من (2000) محطة موزعة على مختلف المحافظات استناداً إلى إجراءات قانونية نُشرت عبر الموقع الرسمي للمفوضية، حيث ستبدأ عملية العد والفرز انطلاقاً من محافظة نينوى يوم غد الأربعاء الموافق 27/10/2021 من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، تليها محافظة بابل يوم الخميس، في حين سيشهد يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة (بغداد)".

ونوهت المفوضية إلى أنها "سترسل توصياتها إلى الهيئة القضائية للانتخابات بخصوص هذه الطعون في ضوء نتيجة العد والفرز اليدوي"، داعية وكلاء المرشحين الذين طعنوا بالنتائج وفرق المراقبة الى "الحضور لمراقبة عملية العد والفرز في بغداد (قاعة الشرف/ ساحة الاحتفالات)".

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