الصحة: اقتربنا من الستة ملايين ملقح في عموم العراق

اكدت وزارة الصحة ، الثلاثاء ، اتخاذها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع دخول العراق بموجه جديدة او للتقليل من تأثيرها.

وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في تصريح صحفي ان” وزارة الصحة وصلت الى أكثر من خمس ملايين ونصف ملقح ونسعى لتطعيم جميع المواطنين “.

وأضافت ” نتأمل من المواطنين التوجه الى المراكز الطبية لتقلي اللقاح للتقليل من خطر الامراض الانتقالية وفايروس كورونا خصوصا نحن مقبلين على فصل الشتاء وفي هذا الفصل تزداد الامراض الانتقالية والتنفسية وتتكاثر بسرعة”.

وأشارت الى “ضرورة اخذ اللقاح من قبل المواطنين للتوجه نحو المناعة المجتمعية والتقليل من خطر الفايروس”.

يذكر ان وزارة الصحة وفرت ثلاثة أنواع من اللقاح المضاد لفايروس كورونا وفي جميع المراكز الطبية