شرطة ديالى توقف امرأة اربعينية بتهمة الاتجار بالبشر

اعلن الناطق الرسمي باسم مديرية شرطة ديالى العميد نهاد المهداوي عن القاء القبض على امرأة بتهمة الاتجار بالبشر من قبل مفارز قسم مكافحة اجرام ديالى.

وقال المهداوي في بيان صحفي ان “جرائم الاتجار بالبشر قد تؤدي الى استغلال حقوق الأفراد من خلال العمل القسري والاستغلال الجنسي ومصادرة حريات الضحية في الانتقال من مكان الى اخر وممارسة جرائم التسول بأستخدام الأطفال والفتيات “مشيراً” ان هذا النوع من الجرائم يمثل انتهاك صارخ لحقوق الانسان”.

واضاف انه “تم القاء القبض على امرأة بتهمة الاتجار بالبشر من قبل مفارز قسم مكافحة اجرام ديالى”