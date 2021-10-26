القبض على شبكة لتجارة المخدرات في بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على ستة متهمين بتجارة المخدرات ، بينهم إمرأه ، في سلسلة عمليات امنية وسط مدينة الحلة .

وقالت القيادة في بيان ان "مفارز قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في المحافظة وبإسناد قوة SWAT تمكنت من إلقاء القبض على 6 متهمين ، بينهم إمرأه، يعملون كشبكة لبيع المخدرات بقصد الاتجار وترويجها وسط مدينة الحلة ، تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أكثر من "6000" قرص مخدر نوع الكبتاجون و مادة الكريستال المخدرة وميزان الكتروني وأدوات تعاطي مختلفة".

واضافت ، ان "المفارز تحفظت على المواد المضبوطة اصولياً واقتادت المتهمين الى مركز التحقيق المعني لإكمال إجراءات التحقيق واحالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".