محلل سياسي: لا خيار امام المفوضية سوى العد والفرز اليدوي

اكد المحلل السياسي جاسم الموسوي، الثلاثاء، إن لا خيار امام المفوضية الا إعادة العد والفرز اليدوي وأن تقبل اكبر عدد من الطعون.

وقال الموسوي في تصريح ل/المعلومة/، على “المفوضية أن تقبل اكبر عدد ممكن من الطعون لكي تُطمئن الاخرين على انها مفوضية تتمتع بالاستقلالية والنزاهة والشفافية “مبيناً أن ” نزاهة المفوضية تظهر عندما تتطابق عمليات العد والفرز مع النتائج “.

وأضاف أن ” هناك مطالب للعد الفرز اليدوي لمحطات كاملة ولكل العراق ويجب أن تلبي المفوضية هذه المطالب “. وبين “اذا سارت الأمور بالشكل الصحيح وكان هناك عد وفرز يدوي سينخفض مستوى التصعيد بالشارع العراقي وسيسحب فتيل الازمة “.

وطالبت الجماهير العراقية بإعادة عملية العد والفرز اليدوي منذ اعلان النتائج غير المتوقعة والتزوير الحاصل فيها