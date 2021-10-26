عضو تحالف الفتح مديحة الموسوي : : على المفوضية الرد على اتهامات الشعب والمرشحين

اكد تحالف الفتح ،الثلاثاء، ان هناك ادلة وبراهين دامغة تدين المفوضية وعملها ونحن نطالب بتوضيح من المفوضية او الرد على الاتهامات التي وجهت لها من الشعب والمرشحين.

وقالت عضو التحالف مديحة الموسوي في تصريح ل/ المعلومة/ان” هناك جزء مظلم في عمل المفوضية يحتاج الى توضيح “.

وأضافت ان”التظاهرات ليست ضد جهة معينة ونحن نعمل مع الجميع ولكن هناك تلاعب وجزء مظلم في عمل المفوضية”.

وبينت ان ” المتظاهرين ينتظرون ردا من المفوضية في نهاية اليوم بعد قضاء المهلة التي اعطوها لها ويجب ان توضح قبل ان تسوء الأمور”.

يشار الى ان التظاهرات لا زالت مستمرة لليوم الثامن على التوالي للمطالبة بالحقوق المسلوبة في الانتخابات النيابية.