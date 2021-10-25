الفتلاوي: البيت الشيعي سيجمع شتاته ويعود للمشهد السياسي بقوة

اكد عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي ،الاثنين، ان البيت الشيعي سيعود الى المشهد السياسي بقوة اكبر مما كان عليه.

وقال الفتلاوي في تصريح ل /المعلومة /، انه على” الرغم من الخلافات والصراعات الموجودة في البيت الشيعي الا انه عازم على حلها جميعها ولملمة شتات نفسه من جديد”.

وأضاف ان ” البيت الشيعي الان يحاول جمع الفرقاء وحل النزعات من خلال عقد جلسات واجتماعات للتوصل الى حلول ونتائج ملموسة”.

وأشار الى انه ” لابد من انهاء التوترات والخلافات داخل البيت الشيعي وإعادته الى سابق عهده ونحن عازمون للوصول الى الحلول الملموسة “.