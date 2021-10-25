ديالى تكشف تفاصيل قصف ابي صيدا وتؤكد: يحمل بصمات داعشية

كشف مسؤول حكومي سابق في ديالى، الاثنين، تفاصيل قصف مركز ناحية ابي صيدا بقذيفة هاون.

وقال عضو المجلس البلدي السابق في ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) احمد العبيدي في حديث لـ/المعلومة/ ، ان “قذيفة هاون من عيار 120 ملم سقطت على بعد 100م من مبنى محكمة ابي صيدا غربي الناحية ما ادى الى اصابة 3 عناصر امنية مكلفة بحماية المبنى لافتا الى ان الاصابات طفيفة وليست خطيرة”.

واضاف، ان “اطلاق الهاون تم من خلال بساتين تنشط بها خلايا داعش الارهابي لافتا الى ان الاجهزة الامنية فرضت اجراءات مشددة وبدات بعملية تمشيط لبعض البساتين”.

وتشهد ابي صيدا وهي جزء من حوض الوقف خروقات بين فترة واخرى ما يؤدي الى سقوط ضحايا”.