الدفاع توضح بشأن خبر تداول في مواقع التواصل الاجتماعي

نفت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، وجود اسماء بانتظار درجات الحذف والاستحداث.

وذكرت الوزارة في بيان ، أن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً مفاده بأن اسماء المتقدمين يوم ١٥ - ١٠ - ٢٠١٩ جاهزة وبانتظار درجات (الحذف والاستحداث) لمعرفة الأعداد وتوجيه دعوة للتظاهر بشأن ذلك".

وأضاف البيان، أن "هذا الخبر عار عن الصحة ولم يصدر عن إعلام وزارة الدفاع، مشيرة الى ان الأخبار الخاصة بها تصدر فقط من موقعها الرسمي ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، تويتر، انستغرام، سناب شات) وقنواتها على (اليوتيوب، التليغرام، الفايبر)، اما غير ذلك فهي أخبار عارية عن الصحة".