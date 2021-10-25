نائب سابق : نسبة المشاركة بالانتخابات لاتتعدى 26% وما اعلنته المفوضية مبالغ به

اكد عضو مجلس النواب المنحل ايوب الربيعي، الاثنين، أن نسبة المشاركة بالانتخابات لاتتعدى 26% في البلاد، مشيرا الى أن ما اعلنته المفوضية مبالغ به.

وقال الربيعي في تصريح صحفي ان “يوم الاقتراع العام في 10 تشرين الاول كان العزوف واضح ولمسناه من خلال تجوالنا في المناطق”، لافتا الى ان “نسبة المشاركة الحقيقية لاتتعدى 26% وما اعلنته المفوضية من نسب مبالغ به جدا قياسا بالواقع”.

واضاف، ان “الانتخابات شهدت عزوف كبير وقرابة 74% من الشعب لم يدلي بصوته”، مؤكدا أنه “مع النتائج والاخطاء المرافقة لها نحتاج الى اجابات شافية من قبل المفوضية حيال الطعون التي قدمت من قبل اغلب القوى السياسية”.

وأشار الربيعي الى انه “باعتباره مرشح في الانتخابات قدم طعن رسمي حيال النتائج لانه فقد الكثير من الاصوات التي لايزال مصيرها مجهولا حتى الان”.