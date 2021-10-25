النزاهة تكشف عن حالات اختلاس للمال العام في نينوى

تمكَّنت ملاكات مُديريَّة تحقيق هيئة النزاهة في نينوى، اليوم الاثنين، من الكشف عن اختلاسات للمال العام، فيما ضبطت متهماً بتعقيب معاملاتٍ لشركات مقاولاتٍ في مُديريَّة تربية المحافظة.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أن "ملاكات المديريَّة كشفت عن اختلاس أكثر من (360) طناً من مادَّة سماد الداب في شركة التجهيزات الزراعيَّة في المُحافظة، مُشيرةً إلى أنَّ الكميَّة المذكورة كان يُفترَضُ تحويلها إلى مخازن الشركة في كركوك".

وأضاف البيان إنه، "بعد تدقيق الكشوفات الخاصَّة بالحاسبات المركزيَّة ومطابقة الكميَّات وضبط مستندات تحويلها إلى كركوك، تبيَّن أنَّ الكميَّة المذكورة من السماد غير موجودةٍ في مخازن شركة التجهيزات الزراعيَّة في نينوى ولم يتم تحويلها إلى كركوك، لافتةً إلى أنَّ مبالغها تصل إلى (360,000,000) مليون دينارٍ".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكَّنت ملاكات المُديريَّة من "ضبط مُتَّهمٍ بترويج وتعقيب مُعاملات السلف لعددٍ من شركات المقاولات المُحالة إليها مشاريع الأبنية المدرسيَّة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم ليس لديه أيَّة وكالةٍ أو تخويلٍ للقيام بذلك".

وأوضحت أنه "بعد تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالمضبوطات في العمليَّتين وعرضهما رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثانية على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر إيداع الأوراق التحقيقيَّـة لدى شعبة التدقيق الخارجيِّ لتقديم تقريرٍ وتحديد المُقصِّر وتوقيف المُتَّهم وفق أحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات".