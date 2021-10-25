القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران : الأرقام الفضائية لبعض القوى تزيد شكوكنا حيال نتائج الانتخابات

اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران ، الاثنين، أن شكوكنا حيال نتائج الانتخابات تزداد يوما بعد اخر، عازيا احد أسباب ذلك الى الأرقام الفضائية لبعض القوى.

وقال الخدران في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” القوى السياسية التي عبرت بشكل واضح عن رفضها لنتائج الانتخابات النيابية لديها جمهور وقواعد شعبية واضحة وكبيرة والان هي موجودة في التظاهرات”، لافتا الى ان “تلك القوى تتمع بتاييد شعبي كبير في كل المحافظات”.

واضاف، ان “بعض القوى حصلت على ارقام فضائية في الانتخابات الاخيرة متسائلا كيف حصلت عليها وهي لاتمتلك اي قواعد شعبية بالاضافة الى رفض مبعوثة الامم المتحدة اي آلية للعد والفرز الشامل لجميع المحطات الانتخابية ما يعكس تدخلا واضح يحاول اخفاء الحقائق وهذا امر غير مقبول”.

وأشار الخدران الى ان “التدخل الاجنبي واضح في الانتخابات والمستهدف القوى الوطنية الرافضة للوجود الامريكي في البلاد بشكل مباشر”.