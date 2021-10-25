الأخبار

القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران : الأرقام الفضائية لبعض القوى تزيد شكوكنا حيال نتائج الانتخابات


اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران ، الاثنين، أن شكوكنا حيال نتائج الانتخابات تزداد يوما بعد اخر، عازيا احد أسباب ذلك الى الأرقام الفضائية لبعض القوى.

وقال الخدران في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” القوى السياسية التي عبرت بشكل واضح عن رفضها لنتائج الانتخابات النيابية لديها جمهور وقواعد شعبية واضحة وكبيرة والان هي موجودة في التظاهرات”، لافتا الى ان “تلك القوى تتمع بتاييد شعبي كبير في كل المحافظات”.

واضاف، ان “بعض القوى حصلت على ارقام فضائية في الانتخابات الاخيرة متسائلا كيف حصلت عليها وهي لاتمتلك اي قواعد شعبية بالاضافة الى رفض مبعوثة الامم المتحدة اي آلية للعد والفرز الشامل لجميع المحطات الانتخابية ما يعكس تدخلا واضح يحاول اخفاء الحقائق وهذا امر غير مقبول”.

وأشار الخدران الى ان “التدخل الاجنبي واضح في الانتخابات والمستهدف القوى الوطنية الرافضة للوجود الامريكي في البلاد بشكل مباشر”.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الصراع الكردي يشتد على رئاسة الجمهورية ومنصب محافظ كركوك يدخل بالمساومة
الصحة تصدر بياناً هاماً بشأن كورونا وتطلق تحذيراً
الدفاع توضح بشأن خبر تداول في مواقع التواصل الاجتماعي
القبض على مزور سند عقاري قيمته 303 مليون دينار وآخر بـ"الارهاب" في بغداد
نائب سابق : نسبة المشاركة بالانتخابات لاتتعدى 26% وما اعلنته المفوضية مبالغ به
النزاهة تكشف عن حالات اختلاس للمال العام في نينوى
سقوط قذيفة هاون قرب محكمة في ديالى تسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين
الصحة تكشف تفاصيل الضمان الصحي وتوجه دعوة الى وسائل الاعلام
القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران : الأرقام الفضائية لبعض القوى تزيد شكوكنا حيال نتائج الانتخابات
القيادي في منظمة بدر محمد البياتي : البعثة الاممية متحيزة تماما لصالح التزوير
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مواطنة : مقال صياغته سلسة ومؤسف ماورد فيه ...
الموضوع :
وداعاً (كلية الزراعة /جامعة بغداد)
مواطن : والعبادي عنده وجه ويرشح .... ومشتت عنده وجه ويتأمر ..... وامريكا عدها وجه وتتقابح...... والابراهيمي عنده وجه ...
الموضوع :
فضيحة مدوية .... مصدر مطلع : تعيين مصطفى الكاظمي مديرا لجهاز المخابرات في زمن العبادي كان عبر وثيقة مزورة
رسول حسن نجم : اذا كان المقصود بالحشد هم متطوعي فتوى الجهاد التي اطلقها سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف فلم ...
الموضوع :
وجهة نظر..!
رسول حسن نجم : أحسنت ايها الاخ الكريم كيف لايكون كذلك وهو الامتداد الطبيعي للامامه في عصر الغيبه وهو المسدد من ...
الموضوع :
المرجعية..رصيد لن تنتهي صلاحيته مدى الأيام..!
قهر : وطبعا لولا العقلية الفذة للقائدلعام للقوات المسلحة لم يحصل الانجاز !!!! عليه ننتظر ٥ سنوات حتى نعرف ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالمسؤول عن تفجير الكرادة (صور)
رسول حسن نجم : اود توضيح النقاط التاليه: ١- لو قمنا باستطلاع للرأي لكل شيعي في العراق هل سمع بيان مكتب ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سبب ضعف الاقبال على الانتخابات على الرغم من الطاعة التي يبديها الناس لنصائح المرجعية الرشيدة؟
رسول حسن نجم : احسنت سيدنه فالمرجعيه اليوم والمتمثله بسماحة السيد السيستاني دام ظله هي قطب الرحى وهي الموجه لدفة السفينه ...
الموضوع :
لماذا الخوف من جند المرجعية
رسول حسن نجم : عندما عرض الاختلاف بين التأريخين في مولد نبي الرحمه صلى الله عليه واله امام السيد الخميني قدس ...
الموضوع :
الرسول محمد (ص) ولد يوم 12 ام 17 من ربيع الاول ؟!
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
فيسبوك