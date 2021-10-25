القيادي في منظمة بدر محمد البياتي : البعثة الاممية متحيزة تماما لصالح التزوير

اتهم القيادي البارز في منظمة بدر محمد البياتي , الاثنين , بعثة الأمم المتحدة في بغداد بالتحيز والتلاعب بنتائج الانتخابات , مبينا ان البعثة عملت بأقصى الجهود لابعاد الكتل والقوى السياسية المساندة للحشد الشعبي.

وقال البياتي في تصريح لـ / المعلومة /, ان “دور البعثة الأممية في بغداد التي تدار من قبل بلاسخارت مشبوه ود تم اثبات ذلك بالدلائل والوقائع الدامغة”.

وأضاف ان “تحيز البعثة الأممية كبير لصالح التزوير وعملية بيع الأصوات خلال الانتخابات “, مبينا انه “لا يستبعد من الأمم المتحدة موقفها المؤيد للمفوضية ولإجراءاتها التي ساهمت كثيرا في اتساع التزوير ومصادرة الأصوات وهي متحيزة تماما لصالح التزوير وإبعاد الكتل التي تساند الحشد الشعبي” .