عضو تحالف الفتح زينب الموسوي: بلاسخارت تمارس دورا تخريبيا في العراق

أتهمت عضو تحالف الفتح زينب الموسوي، الاثنين ، مبعوثة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت بممارسة دور تخريبي في العراق ، مشيرة الى انها استغلت منصبها لإثارة الفوضى.

وقالت الموسوي في تصريح ل/ المعلومة/ ان ” بلاسخارت تجاوز الأعراف المسموح بها والخروج عن دائرة عملها وتدخلها سلبا في الشأن الداخلي للعراق.

وأضافت أن تدخل مبعوثة الأمم المتحدة لم يعد مقبولا فقد تجاوزت كل الخطوط الحمراء”، مشيرة الى” انها تحاول استغلال منصبها لإثارة الفوضى في العراق.

وبين عضو تحالف الفتح حسن سالم، ان ما يجري في العراق هو مشروع أممي برعاية جنين بلاسخارت.