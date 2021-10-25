الخبير في الشأن السياسي هاشم الكناني : 95% من الكتل المشاركة في الانتخابات نزلت للتظاهرات

أوضح الخبير في الشأن السياسي هاشم الكناني، الاثنين، ان 95 % من الكتل المشاركة في الانتخابات نزلت جماهيرها للشارع في تظاهرات عارمة.

وقال الكناني في تصريح ل/ المعلومة/ ان” المفوضية مستمرة في ابعاد الحقائق والتظاهرات تحولت الى اطار تنسيقي وطني “مبينا ان” نسبة 95% من الكتل المشاركة في الانتخابات نزلت الى التظاهرات”.

وبين ” انه لا يمكن السكوت على سرقة الأصوات، ومن الممكن بعد انتهاء المهلة تطالب الجماهير بإعادة الانتخابات من جديد ما لم يتم تنفيذ مطالب المتظاهرين”.

وأشار الى “ضرورة التوجه نحو عملية العد والفرز اليدوي وتنفيذ مطالب المتظاهرين قبل انتهاء المهلة المحددة “.

وفي وقت سابق من اليوم اتهم ائتلاف دولة القانون، مفوضية الانتخابات باللامبالاة في حسم امر تزوير الانتخابات، مبينا أن التظاهرات ستصل الى حل حتى ولو كان جزئيا