السفير الايراني لدى بغداد : السماح للعراقيين بدخول الأراضي الإيرانية دون تأشيرة.

أعلن السفير الإيراني لدى بغداد، ايرج مسجدي، اليوم الاثنين، عن السماح للعراقيين بدخول الأراضي الإيرانية دون تأشيرة.

وقال مسجدي في تغريدة له عبر تويتر، "أبلغ مواطني العراق الكرام أنه اعتبارًا من اليوم ، يمكنهم السفر إلى إيران جواً دون الحصول على تأشيرة وبجواز سفر ساري المفعول واعتبارات بروتوكول صحي".

وأضاف، "أود أن أبلغ أبناء وطني الأعزاء أنه اعتبارًا من اليوم ، يمكنهم السفر إلى العراق بالطائرة بدون تأشيرة وبجواز سفر ساري المفعول واعتبارات بروتوكول صحي".