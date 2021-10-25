حقوق : اعادة العد والفرز تقطع الطريق امام الاخلال بالسلم الاهلي

اكدت حركة حقوق , الاثنين , ان مخرجات اجتماع الاطار التنسيقي وقوى سياسية مختلفة يؤكد على وجود رفض واسع لنتائج الانتخابات الأولية, مشددا على ان استجابة المفوضية لمطالب القوى السياسية بإعادة العد والفرز اليدوي سيقطع الطريق امام المراهنين على الاخلال بالسلم الأهلي.

وقال القيادي في الحركة عباس العرداوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “هناك حالة من اتساع الاحتجاجات والمعارضة لنتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات والتي توجت امس خلال اجتماع الاطار التنسيقي بمنزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وحضرته قوى سياسية خارج الاطار”.

وأضاف العرداوي، ان ” الحل الأمثل والخروج من الازمة الانتخابية يتطلب تطبيق المادة 38 من قانون المفوضية”, داعيا المفوضية الى “إعادة العد والفرز والاستجابة لمطالب الجمهور والقوى السياسية وانه سيقطع الطريق امام المراهنيين على الاخلال بالسلم الأهلي”.