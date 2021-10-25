الأخبار

النزاهة تحبط محاولة استيلاء على عقار وتضبط تلاعبا بوصولات مشتريات في كربلاء


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، إحباط مُحاولة للاستيلاء على عـقارٍ وضبـطت حالات تـلاعبٍ وتزويرٍ في وصولات مُشترياتٍ في كربلاء، من خلال تنفيذها عمليَّـات ضـبطٍ تمخَّضت عن كشف ومنع هدر أكثر من مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان بأنَّ "نتائج التحرّيات التي قام بها مكتب تحقيق كربلاء في مُديريَّة التسجيل العقاري الأولى في المُحافظة، أفضت إلى منع هدر المال العام عبر وضع إشارة حجزٍ على أحد العقارات في المُديريَّة، والذي تمَّ ترويج مُعاملة نقل ملكيَّـته بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون والتعليمات".

وأضافت الدائرة إن "وضع إشارة الحجز على العقار أحبطت عمليَّة نقل ملكيَّـته بطريقةٍ غير أصوليَّـةٍ عن طريق التزوير وانتحال صفة مالك العقار، لافتةً إلى أنَّ قيمته تبلغ (612,600,000) مليون دينارٍ".

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، "تمَّ ضبط مُخالفاتٍ في وصولات المُشتريات والإدخال المخزني المُتعلّقة بتسوية مبلغ أمانات جائحة كورونا في مــستـشفى الـهنـديـة الـعام، وضـبـط ثلاث مُعامـلات صرفٍ تـصلُ مبالغها إلى أكثر من (44,000,000) مليون دينار".

وتابعت الدائرة أنَّه، "وفي عمليَّةٍ ثالثةٍ، تمَّ ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ رافقت تسوية سلفةٍ ممنوحةٍ منذ عام 2015 لمجلس المحافظة"، مُشيرةً الى أنَّ "وصولات التسوية المُقدَّمة من قبل دائرة صحَّة المحافظة يشوبها التلاعب والتزوير، كما تمَّ خلال العمليَّة ضبط وصولاتٍ مُزوَّرةٍ في صيدليَّـتين تمَّ تقديمها للغرض نفسه".

وتابعت إنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبط بالعمليَّات التي نُفِّذَت بموجب مذكرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السفير الايراني لدى بغداد : السماح للعراقيين بدخول الأراضي الإيرانية دون تأشيرة.
حقوق : اعادة العد والفرز تقطع الطريق امام الاخلال بالسلم الاهلي
مطار النجف يعلن رفع تأشيرة الفيزا عن الزوار الايرانيين
الإعدام شنقاً حتى الموت لـ"إرهابي" فجر سيارة مفخخة في النجف
النزاهة تحبط محاولة استيلاء على عقار وتضبط تلاعبا بوصولات مشتريات في كربلاء
الصحة تعلن الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق
القوى المعترضة على نتائج الانتخابات تجدد رفضها للنتائج
مفوضية الانتخابات ترد 461 طعنا من اصل 483
قيادي تركماني: فوضى وتزوير الانتخابات في كركوك مخطط له
نائب: رصدنا الكثير من الخروقات الانتخابية والالاف من اصواتنا مصيرها مجهول
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
مواطنة : مقال صياغته سلسة ومؤسف ماورد فيه ...
الموضوع :
وداعاً (كلية الزراعة /جامعة بغداد)
مواطن : والعبادي عنده وجه ويرشح .... ومشتت عنده وجه ويتأمر ..... وامريكا عدها وجه وتتقابح...... والابراهيمي عنده وجه ...
الموضوع :
فضيحة مدوية .... مصدر مطلع : تعيين مصطفى الكاظمي مديرا لجهاز المخابرات في زمن العبادي كان عبر وثيقة مزورة
رسول حسن نجم : اذا كان المقصود بالحشد هم متطوعي فتوى الجهاد التي اطلقها سماحة السيد السيستاني دام ظله الوارف فلم ...
الموضوع :
وجهة نظر..!
رسول حسن نجم : أحسنت ايها الاخ الكريم كيف لايكون كذلك وهو الامتداد الطبيعي للامامه في عصر الغيبه وهو المسدد من ...
الموضوع :
المرجعية..رصيد لن تنتهي صلاحيته مدى الأيام..!
قهر : وطبعا لولا العقلية الفذة للقائدلعام للقوات المسلحة لم يحصل الانجاز !!!! عليه ننتظر ٥ سنوات حتى نعرف ...
الموضوع :
الكشف عن تفاصيل تتعلق بالمسؤول عن تفجير الكرادة (صور)
رسول حسن نجم : اود توضيح النقاط التاليه: ١- لو قمنا باستطلاع للرأي لكل شيعي في العراق هل سمع بيان مكتب ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : ما سبب ضعف الاقبال على الانتخابات على الرغم من الطاعة التي يبديها الناس لنصائح المرجعية الرشيدة؟
رسول حسن نجم : احسنت سيدنه فالمرجعيه اليوم والمتمثله بسماحة السيد السيستاني دام ظله هي قطب الرحى وهي الموجه لدفة السفينه ...
الموضوع :
لماذا الخوف من جند المرجعية
رسول حسن نجم : عندما عرض الاختلاف بين التأريخين في مولد نبي الرحمه صلى الله عليه واله امام السيد الخميني قدس ...
الموضوع :
الرسول محمد (ص) ولد يوم 12 ام 17 من ربيع الاول ؟!
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
فيسبوك