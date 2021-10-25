القوى المعترضة على نتائج الانتخابات تجدد رفضها للنتائج

جددت القوى المعترضة على نتائج الانتخابات، الأحد، رفضها للنتائج، فيما دعت رئيس الجمهورية برهم صالح الى التدخل.

وجاء في بيان لها، إن "القوى الوطنية المعترضة على نتائج الانتخابات اجتمعت وناقشت الاحداث والوقائع التي تثبت وجود خلل كبير فيما اعلن من نتائج وما ادى اليه من توترات سياسية واجتماعية واتفقت على تاكيد رفضها لما اعلن من نتائج ورفضها طريقة المفوضية الانتقائية في التعامل مع الطعون القانونية ومطالبتها بالنظر بجدية في جميع الطعون المقدمة لها واجراء العد والفرز اليدوي الشامل ولجميع المحطات وبشفافية كاملة وتصحيح الاخطاء التي رافقت عملية احتساب الاصوات واعلانها".

ودعت القوى في بيانها رئيس الجمهورية الى "التدخل باعتباره حاميا للدستور لمنع اتجاه الاحداث نحو ماهو اخطر"، معربة عن شكرها "للقوات الامنية لحمايتها للمتظاهرين وللمتظاهرين السلميين المطالبين بالعدالة واستعادة الحقوق على التزامهم وانضباطهم العاليين".

كما اعربت القوى عن دعمها "للمطالب المشروعة واستمرار جميع الفعاليات المتاحة دستوريا لتحقيق ذلك".