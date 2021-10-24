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مفوضية الانتخابات ترد 461 طعنا من اصل 483


أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عن رد 461 طعنا، فيما قررت الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لـ ٢٩٧ محطة من المحطات الانتخابية.

وقالت المفوضية في بيان إنها "تستمر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بدراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض ٤٨٣ طعنًا على مجلس المفوضين اليوم الأحد، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد ٤٦١ طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام الماده ٣٨ /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابية أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية إلى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وفي السياق نفسه، قرر المجلس، بحسب البيان، "الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي ل ٢٩٧ محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على ٢٢ طعنا توزعت على المحافظات كل من ديالى ونينوى وميسان وكربلاء وكركوك وذي قار والأنبار والقادسية وصلاح الدين والمثنى والبصرة وبغداد وبابل، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز".

ونفت المفوضية، "ما تتناوله بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة هذه الطعون، إذ أن هذه النتيجة ستعلن من قبل المفوضية بعد انتهاء إجراءات عملية العد والفرز اليدوي التي ستكون في بغداد".

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مفوضية الانتخابات ترد 461 طعنا من اصل 483
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