قيادي تركماني: فوضى وتزوير الانتخابات في كركوك مخطط له

اعتبر السياسي التركماني فوزي أكرم ترزي، الأحد، أن ما جرى في كركوك من تزوير لنتائج الانتخابات كان مخططا له.

وقال ترزي ل /المعلومة/ إن “تزوير وفوضى الانتخابات في كركوك في احتساب النتائج كان مخطط له من قبل جهات سياسية ودولية مشاركة في الحكومة”.

وأضاف أن “ما جرى هو استهداف للمكون التركماني لبيان أنه أقلية، ولن نقبل به إطلاقا، ومن حقنا الاستمرار بالمطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي، لتبيان النتائج الحقيقية”.

وأبدت مجموعة من الكتل السياسية اعتراضها على نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا، مطالبة بإعادة إجراء العد والفرز اليدوي