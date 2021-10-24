نائب: رصدنا الكثير من الخروقات الانتخابية والالاف من اصواتنا مصيرها مجهول

اكدت عضو مجلس النواب المنحل منار عبد المطلب، الاحد، رصد الكثير من الخروقات الانتخابية خلال عملية الاقتراع التي جرت في العاشر من شهر تشرين الأول الحالي، مشيرا الى أن الالاف من اصواتنا مصيرها مجهول.

وقالت عبد المطلب في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العملية الانتخابية في 10 تشرين الاول الجاري تضمنت خروقات كثيرة تم رصدها ميدانيا في مناطقنا رغم اننا كنا نأمل ان نتجاوز ملف الخروقات وان تكون بداية صحيحة لعملية انتخابية ذات شفافية عالية”.

واضافت، ان “الالاف من اصواتنا اختفت ولانعلم بمصيرها”، مؤكدة أنه “لا يمكن بناء البلاد في ظل انتخابات تعاني من خروقات كثيرة خاصة وان هناك من شارك بالانتخابات وهو غير مطابق للاجراءات القانونية”.

وأشارت عبد المطلب الى انها “كانت تامل ان تجري الانتخابات وفق اطار صحيح بعيدا عن ادوات الغش بكل اشكاله”.