توافد سياسي على “التنسيقي”.. الاطار يتوسع بانضمام فائزين ومستقلين ومعترضين

كشفت حركة العصائب احدى مكونات تحالف الفتح, الاحد ,عن توافد عدد من القوى السياسية والفائزين المستقلين للانضمام للاطار التنسيقي , مبينا ان المتوافدين اغلبهم من المعترضين على أداء مفوضية الانتخابات وسكوتها عن الخروقات الحقيقية والتلاعب بنتائج الانتخابات.

وقال عضو المكتب السياسي للحركة سعد السعدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “حديثنا الأساسي داخل الاطار التنسيقي ينصب حول تصحيح العملية الانتخابية والتخبط الذي شاب عمل مفوضية الانتخابات التي أدت الى ظهور تلاعب وسرقة للاصوات”.

وأضاف السعدي، ان “الاطار التنسيقي الذي يضم قوى سياسية شيعية لديها الخبرة السياسية جعل من الاخرين ان ينضموا تحت خيمته” , كاشفا عن “العديد من القوى السياسية والفائزين المستقلين للانضمام الى الاطار التنسيقي” .

يذكر ان رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اعلن اليوم ، الاحد، أن الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعا مساء اليوم بحضور جميع القوى القوى الوطنية لبحث قضية نتائج الانتخابات وتصاعد الرفض السياسي والشعبي ضد إجراءات المفوضية.