مكافحة المخدرات تطيح بعدد من المروجين في ثمان محافظات

كشفت مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الاحد، عن القاء القبض على 17 متهما بحوزتهم مواد مخدرة في ثمان محافظات.

وذكرت المديرية في بيان ان "مفارزها ألقت القبض على 17 متهما بحوزتهم مادة الكريستال والحبوب المخدرة، إضافة إلى أدوات التعاطي في محافظات "البصرة - ذي قار - واسط- كربلاء - ديالى - صلاح الدين - كركوك - نينوى ".

واضافت انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية "28 / 32" مخدرات " .