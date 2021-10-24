ميسان.. القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالقتل العمد

اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على متهم بالإرهاب وآخر بالقتل العمد جنوب المحافظة.

وقالت المديرية في بيان ان "مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب لارتكابه جريمة "الدگة العشائرية"، وآخر متهم بالقتل العمد في قضاء قلعة صالح جنوب محافظة ميسان".

واضافت انه "تم إحالة المتهمين الى القضاء المختص لينالا جزاءهما العادل وفق القانون".