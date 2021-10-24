محلل سياسي : بيان مجلس الامن جاء مستعجلا وخارج السياقات الدبلوماسية

انتقد المحلل السياسي هيثم الخزعلي , الاحد , بيان مجلس الامن بشان الانتخابات العراقية, مشيرا الى أن البيان جاء مستعجلا وخارج السياقات الدبلوماسية .

وقال الخزعلي في تصريح لـ / المعلومة / , انه “من المستغرب ان يصدر مجلس الامن بيانا يهنىء فيه الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وان النتائج النهائية والتصديق عليها لم ينتهي بعد”.

وأضاف ان “أي دولة او هيئة دولية لن تبعث برسائل او بيانات بشان الانتخابات او غيرها من المناسبات الا بعد ان تتم أصلا”, مؤكدا ان ” البيان الذي أصدره مجلس الامن كان مستعجلا وخارج عن السياقات القانونية ” .

يذكر ان تحالف الفتح انتقد البيان الصادر عن مجلس الامن والذي أشاد بالانتخابات النيابية على الرغم من الاعتراضات الكثيرة من غالبية القوى السياسية والمرشحين