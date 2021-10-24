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الربيعي: جماهير الفتح مصرّة على الاستمرار في التظاهر والتصعيد


اكد المتحدّث السياسي باسم كتلة صادقون ، محمود الربيعي، الاحد , ان جماهير تحالف الفتح ستبقى معتصمة امام بوابة الخضراء, مبينا ان تصعيد الاحتجاجات سيستمر ضد إجراءات المفوضية الغير جدية لحين تحقيق مطالبهم باعادة العد والفرز اليدوي .

وقال الربيعي في تصريح صحفي ان ” جماهير الفتح حاضرة بقوة في العاصمة وغيرها من المدن وتزداد اعدادهم يوما بعد اخر ، لحين تحقيق مطالبهم بعادة العد والفرز اليدوي .” .

وأضاف ان “جموع الفتح المحتجة تعتبر سرقة اصواتها والتلاعب بها هو استهداف اعد له قبل الانتخابات داخليا وخارجيا ” , داعيا المفوضية الى “الاستجابة لمطالب المحتجين لانها لاتتعارض مع القانون والدستور ” .

وأوضح الربيعي ان “تحالف الفتح قد نبه المفوضية العليا للانتخابات ورئاسة الجمهورية لوجود ثغرات كبيرة في آلية الاقتراع، ووعدت المفوضية بالعمل على وضع معالجات لسدها, الا انه تنصلت عن ذلك” 

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