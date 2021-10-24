نائب سابق: إجراءات المفوضية متعثرة بكل جوانبها

اعتبر عضو مجلس النواب المنحل عباس يابر، الأحد، ان إجراءات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات متعثرة بكل جوانبها، مشيرا الى ان الأداء السيء الذي قدمته مفوضية الانتخابات تسبب في ارباك الشارع العراقي.

وقال يابر في تصريح صحفي، إن “هناك علامات استفهام تحوم حول عمل مفضوية الانتخابات”، مبينا أن “النتائج التي اعلنت عنها مفوضية الانتخابات لايزال مشكوك بها مالم تجري عمليات عد وفرز يدوي”.

وأشار إلى أن “النفوضية لم تكن موقفه عندما اعلنت النتائج الأولية”، لافتا إلى أن “الاداء السيء تسبب في ارباك المشهد السياسي والانتخابي وعليها اعادة ثقة المواطن والنظر بكافة الطعون”.

وكان القيادي في تحالف عزم عبد الخالق العزاوي، أكد في وقت سابق ، ان نتائج المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تسبب في ارباك حقيقي للشارع العراقي في أغلب المحافظات .