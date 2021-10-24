الفتح : بقاء بلاسخارت في العراق يشكل خطورة على العملية السياسية

اعتبرت عضو تحالف الفتح زينب الموسوي، الأحد، بقاء رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت يشكل خطورة على أبناء الشعب العراقي، معربة عن أسفها لتدخل مبعوثة الأمم المتحدة بالشأن الداخلي للعراق.

وقالت الموسوي في تصريح صحفي إن “وجود بلاسخارت في العراق يشكل خطورة واضحة على أبناء الشعب العراقي وعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”.

وأضافت أن “بلاسخارت منحازة لأطراف سياسية معينة وهناك ملاحظات عديدة على عملها غير الطموح في العراق”، مشيرة الى أن “بقاء مبعوثة الأمم المتحدة في العراق فترة أطول يشكل تهديد واضح لأبناء الشعب العراقي”.

وكان عضو تحالف الفتح النائب السابق محمد البلداوي وصف في وقت سابق، بلاسخارت بـ “الشيطان” الذي ساهم في تحريف النتائج .