محلل سياسي : : إصرار مفوضية الانتخابات على النتائج سيقود البلد الى الفوضى

رأى المحلل السياسي سعد محمد الكعبي، الاحد، ان إصرار مفوضية الانتخابات على نتائج الاقتراع وعدم الاستجابة للقوى الوطنية سيقود البلد نحو الفوضى.

وقال الكعبي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الاعتراف الدولي من قبل مجلس الامن على نتائج الاقتراع، ماهو الا تفويض للحكومة العراقية باستخدام القوة واراقة دماء المتظاهرين على نتائج الانتخابات”.

وأضاف ان “إصرار المفوضية على النتائج الحالية رغم التأكيد على وجود خروق وانتهاكات في عملية الاقتراع، سيقود البلد الى الفوضى، الامر الذي سيزيد من الازمة الراهنة”.

وأوضح الكعبي، ان “استمرار المفوضية بهذا النهج وعدم تحرك الحكومة لحلحلة الأوضاع، سيجعل من الحكومة الحالية اول المستفيدين من الاستمرار بالبقاء في السلطة، من دون رقيب او حسيب وهو ماقد تستغله الأطراف الفاسدة في خدمة مصالحها”.