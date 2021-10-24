المالكي: الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعا اليوم بحضور جميع القوى الوطنية

أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، أن الاطار التنسيقي سيعقد اجتماعا مساء اليوم بحضور جميع القوى القوى الوطنية، مشيرا الى ان الاجتماع سيتداول ازمة نتائج الانتخابات.

وقال المالكي في بيان إن “الاجتماع دعا اليه الاطار التنسيقي وسيعقد مساء اليوم ويضم جميع القوى الوطنية للتداول في ازمة نتائج الانتخابات وموجة الاعتراضات التي اثيرت حولها” .

وأضاف، ان “الاجتماع سيبحث الافكار والاليات لمعالجة واحتواء الازمة ومنع تداعياتها واعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن اطارها الشرعي”.

وأشار المالكي الى ان “الاجتماع سيكون لاجل حل الازمة وليس تحالفا سياسيا”.