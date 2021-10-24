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كشـف حـالات تـلاعـب ونقـل ملكيـة أراض بصورة غير قانونية في ميسان


كشفت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن قيامها بضبط عددٍ من المُتَّهمين في دائرة التسجيل العقاري في ميسان؛ لقيامهم بإجراء التصرُّفات العقاريَّة في أضابير أراضٍ زراعيَّةٍ تُقدَّرُ أقيامها بعشرات المليارات بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط مسؤولي التدقيق والسجلات في الدائرة، إضافةً إلى اثنين من أعضاء لجنة الكشف، فيما صدرت أوامر قبضٍ بحقِّ معاوني التسجيل العقاري ومُوظَّفين آخرين في الدائرة، مُبيّنةً أنَّ المُتَّهمين قاموا بنقل ملكيَّة الأراضي الزراعيَّة بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، فضلاً عن إجراء كشوفاتٍ وهميَّـةٍ".

وأضافت، أنَّ "تلك الأعمال التي تمَّت دون موافقة الدوائر المُختصَّة خلافاً للضوابط والتعليمات؛ أدَّت إلى تفتيت الأراضي الزراعيَّة في المحافظة، والتي تصل أقيامها إلى عشرات مليارات الدنانير".

وأوضحت، أنه "تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".

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كشـف حـالات تـلاعـب ونقـل ملكيـة أراض بصورة غير قانونية في ميسان
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