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القيادي في حركة حقوق في العراق عباس العرداوي : مصطفى الكاظمي مرفوض سياسيا لتسلم ولاية ثانية


اكد القيادي في حركة حقوق في العراق عباس العرداوي، اليوم الاحد، ان معظم القوى الوطنية فضلا عن الاطار التنسيقي يرفض عودة الاسماء السابقة لتولي الرئاسات الثلاث من جديد، لافتا الى ان احد الاسماء المرفوضة هو مصطفى الكاظمي.

وقال العرداوي في تصريح صحفي، ان “الاف الشكاوى والانتهاكات تم تسجيلها في عملية الاقتراع سواء على المستوى الالكتروني او المباشر، وهناك تدخلات من قبل الكاظمي وادواته في هذا الملف”.

واضاف ان “الكاظمي يسعى لا يجاد فرصة من اجل اعادة تولي رئاسة الحكومة لدورة ثانية، الا انه مرفوض من اغلب القوى الوطنية للعودة لسدة الحكم”.

وأشار العرداوي الى ان “الاطار التنسيقي اكد تصريحا وتلميحا رفضه ليس للكاظمي فقط وانما للرئاسات الثلاث، اذ لم يرحب الاطار بعودة اي من الشخصيات السابقة لهذه المناصب، والمجيء بشخصيات جديدة”.

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القيادي في حركة حقوق في العراق عباس العرداوي : مصطفى الكاظمي مرفوض سياسيا لتسلم ولاية ثانية
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