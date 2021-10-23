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مفوضية الانتخابات تعلن رد 322 طعناً جديداً


أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، رد 322 طعناً جديداً، فيما قررت إعادة العد والفرز اليدوي في عدة محافظات.

وقالت المفوضية في بيان إنها "واصلت دراسة الطعون المقدمة إليها، حيث تم تدقيقها من قبل القسم المعني، وبناء عليه جرى عرض ٣٤٠ طعنًا على مجلس المفوضين اليوم السبت، وبعد استكمال الإجراءات التحقيقية اللازمة في ضوء الأدلة والتوصية المرفوعة، أوصى المجلس برد ٣٢٢ طعنًا لأسباب مختلفة أهمها خلو الطعن من الدليل أو مخالفته لأحكام الماده ٣٨ /أولاً من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي النافذ، حيث أن الطاعن لم يحدد المحطة أو المركز الذي يطعن بنتائجه فضلاً عن مطالبته بفتح جميع محطات الدائرة الانتخابيه أو لثبوت تطابق النتائج المعلنة، وسترسل هذه الطعون مع التوصية الى الهيئة القضائية للانتخابات للبت فيها وفقا للقانون".

وفي السياق نفسه، أشار البيان إلى أن المجلس قرر "الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي ل ٢٣٤ محطة من المحطات الانتخابية المطعون بها بناءً على ١٨ طعنا توزعت على محافظات: صلاح الدين والبصرة، إضافة إلى بغداد، كونها جاءت مدعمًة بالأدلة، وسيقوم المجلس بتقديم التوصية المناسبة بشأنها بعد استكمال إجراءات العد والفرز اليدوي، إذ أن فرز الأصوات وعدها يدوياً سيكون بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين في هذه المحطات وفق مواعيد وإجراءات وآليات يتم تحديدها لاحقاً والتبليغ بها قبل مدة مناسبة".

وأوضحت المفوضية، أنها "ستواصل النظر ببقية الطعون تباعاً، على أن تقوم ببيان الموقف اليومي للطعون في بيانات مستمرة على ضوء ما يتم النظر فيه يومياً لحين إكمالها جميعاً".

ويوم أمس، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، عن رد ٢٩٤ طعنًا، فيما أشارت إلى الموافقة على إعادة العد والفرز اليدوي لبعض المحطات الانتخابية المطعون بها.

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