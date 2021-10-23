النائب السابق سعد المطلبي : تزوير الانتخابات حصل رغم امتلاك المفوضية اكبر عدد موظفين في العالم

شدد النائب السابق، سعد المطلبي، السبت، على ضرورة اجراء العد والفرز اليدوي لتهدئة الشارع ولجميع المحطات دون استثناء.

وأضاف، إن” عدد موظفي المفوضية في العراق هو الأكبر في دول العالم ومع ذلك حدث الخطأ والتزوير الأمر الذي يقود إلى عدم وجود نية لدى المفوضية بتهدئة الشارع”.

وأشار إلى إن “عملية إعادة العد والفرز اليدوي ممكنة في حال أرادت ذلك المفوضية ولم تخضع لأي ضغوطات من قبل الأطراف الأخرى وكشف الحقيقة التي ستكون مقبولة مهما كان نوعها”.

يشار إلى أن مفوضية الانتخابات أعلنت في وقت سابق، عن البدء بالنظر إلى الطعون المقدمة من المواطنين وتقسيمها إلى 3 أنواع هي الحمراء والخضراء والصفراء والتي بلغت بمجملها قرابة 6 ألاف و500 شكوى