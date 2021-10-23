الحشد الشعبي يحذر من مخطط لتسليم الصحراء الغربية للاسرائيليين

حذر الحشد الشعبي، السبت، من مخطط أسرائيلي يحظر له في المحافظات الغربية وتحديداً في صحراء الغربية.

وقال مساعد أمر لواء 30 بالحشد الشعبي في تصريح صحفي إن “هناك اخبار عن مخطط كبير بين الشخصيات السياسية في المناطق الغربية والاسرائيليين “مبيناً أن ” الاتفاق سيكون خلال اعطائهم مكان استيطان داخل الصحراء الغربية “.

وأضاف أنه ” يوجد لدينا اخبار تفيد بأن هناك تعاون واتفاق بين قيادات سنية والاسرائليين لتسليمهم مكان استيطان في الصحراء الغربية”.

وبين أن ” الاسرائيليين لا وجود لهم في العراق وأن التطبيع لا نقبل به باي شكل من الاشكال ويجب على الجهات المعنية أن تقوم بدورها “.

يذكر أن هناك محاولات للتطبيع في بعض مناطق العراق وهناك من يحاول أن يجس النبض العراقي من خلال المؤتمر الذي حدث مؤخراً في اربيل.