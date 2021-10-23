قيادي كردي: المفوضية سمحت بالتصويت على البطاقات الانتخابية القديمة

اتهم القيادي في الجماعة الإسلامية الكردستانية ريبوار حمد، السبت، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالسماح باستخدام البطاقات الانتخابية القديمة.

وقال حمد في تصريح صحفي، إن “أحزاب السلطة في إقليم كردستان استخدمت البطاقات الانتخابية بالتصويت خلال الانتخابات التي جرت مؤخرا، والأجهزة استلمتها بشكل اعتيادي”.

وأضاف، أن “التزوير والفوضى التي رافقت الانتخابات الأخيرة كانت بشكل موثق، لكن المنظمات المختصة تغاضت عنها، لأسباب خاصة”.

وكانت العديد من الأحزاب والائتلافات والقوائم الانتخابية اتهمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتزوير الانتخابات، مطالبة بإجراء العد والفرز اليدوي