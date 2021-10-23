مرشح: المفوضية تتعامل بغموض مع الطعون المقدمة

اتهم المرشح المستقل، رعد الصالح، السبت، مفوضية الانتخابات بالتعامل بغموض مع المرشحين والطعون المقدمة بنتائج الاقتراع.

وقال الصالح في حوار “إننا قدمنا طعونا بالادلة دون اي استجابة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مبينا ان “هناك عدد من صناديق الاقتراع لم تغلق بعد الساعة السادسة في كركوك”.

واضاف “هناك متوفين صوتوا بالانتخابات، ولدينا شك في كل نتائج الانتخابات وبكافة المحافظات”، مؤكدا ان “الطرق القانونية هي الحل الوحيد لاسترداد حقنا”.

وتابع الصالح، ان “مفوضية الانتخابات تتعامل بغموض مع المرشحين والطعن المقدمة بنتائج الاقتراع”، مشيرالى أنه “قدم طعنا مرتين دون اي استجابة”.