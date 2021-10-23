قانوني: الكتلة الاكثر عددا في البرلمان هي من تكلف برئاسة الحكومة

اكد الخبير القانوني طارق حرب، السبت، عدم امكانية أي قوى سياسية من تشكيل الحكومة بمفردها دون الذهاب الى تحالف مسبق الى قبة البرلمان، مبينا ان الكتلة الاكثر عددا في البرلمان هي من ستتولى مهمة تشكيل الحكومة.

وقال حرب في تصريح صحفي ان “المحكمة الاتحادية العليا فسرت بان الكتلة الاكثر عددا في مجلس النواب وخلال الجلسة الاولى هي من سيتم تكلفيها من قبل رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة “.

واضاف ان “قانون الانتخابات منع انشقاق النواب والذهاب من كتلة الى اخرى الا انه اتاح الفرصة الى ذهاب كتلة سياسية كاملة والائتلاف مع كتلة اخرى لتشكيل الكتلة الاكثر عددا “.

واشار حرب الى انه “من غير الممكن تشكيل الحكومة من قبل كتلة سياسية فائزة بالانتخابات بمفردعها وعليها جمع اكثر من 165 نائبا لنجاح التصويت على مرشحيها”.