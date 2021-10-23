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عضو بالفتح: المفوضية قتلت الديمقراطية في العراق


انتقد عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي، السبت، اداء مفوضية الانتخابات، معتبرا انها قتلت الديمقراطية في العراق وتجاهلت مطالب المتظاهرين.

وقال الفتلاوي في حوار معه ان “المتظاهرين يشعرون بالغبن بعد سرقة اصواتهم من قبل المفوضية”، مؤكدا انها “تجاهلت مطالب المتظاهرين”.

وأضاف انه “اذا لم تستجب المفوضية لمهلة الـ 72 ساعة فأن الامور لاتحمد عقباها”، مبينا ان “من قتل الديمقراطية في البلاد هي مفوضية الانتخابات”.

وتابع الفتلاوي، “نرفض اي عملية تسوية ونحن نطالب بحقنا فقط”، معربا عن استغرابه من “ارسال 200 شخص من المخضرمين في المفوضية الى الانبار”.

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