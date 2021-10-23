الافراج عن ضابط كردي اعتقل بسبب انتقاده قوباد طالباني على الفيسبوك

أفادت إدارة منطقة “كرميان”، السبت، بالإفراج عن ضابط تم اعتقاله قبل ثلاثة أيام بسبب تدوينة كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وقالت إدارة المنطقة في بيان إن الضابط الذي تم اعتقاله في العشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر أُطلق سراحه مساء يوم الجمعة بأمر من طالباني.

وكان هذا الضابط قد كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورا إنتقد فيه إدارة منطقة “كرميان” وقوباد طالباني، ليتم اعتقاله بشكوى من الإدارة.