تهديد بتصعيد الاحتجاجات في كردستان احتجاجا على تردي الواقع الاقتصادي

هدد متظاهرون بتصعيد احتجاجهم ونصب الخيام والاعتصامات اثر استمرار أزمة الوقود في إقليم كردستان.

ونقل مراسل /المعلومة/ عن ناشطين قولهم إن “المتظاهرين سيصعدون احتجاجهم في حال لم تقوم الحكومة بخفض أسعار الوقود”.

وأضاف أن “الأوضاع الاقتصادية تزداد سواءً في ظل فساد السلطة الحاكمة وانشغالها بالإمتيازات، وسنقوم بنصب خيام الاعتصام خلال الأسبوع المقبل، في حال لم تقم الحكومة بخفض الأسعار”.

وشهدت أسعار الوقود ارتفاعا عبر حاجز الألف دينار، مع غضب كبير من المواطنين احتجاجا على الارتفاع.