القبض على 15 متهماً بـ"الدكة العشائرية" وضبط أسلحة مختلفة في بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، القبض على (15) متهماً بالدكة العشائرية، وأطراف مشاجرة وضبط أسلحة مختلفة.

وذكرت القيادة في بيان أن "الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية تواصل جهودها في ملاحقة الخارجين على القانون، وفرض هيبة الدولة، والحد من ظاهرة السلاح المُنفلت، وترويع المواطنين، وبتنسيق عال المستوى مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، إذ تمكنت قوة من اللواء الثاني شرطة اتحادية من اعتقال متهم بالدكة العشائرية في منطقة البلديات. وضبط (6) بنادق مختلفة، و(52) مخزن عتاد، و(250) إطلاقة عتاد، خلال عمليات البحث والتفتيش في منطقة الفضيلية شرقي بغداد".

وأضاف، ان "قوة من اللواء (42) فرقة المشاة الحادية عشرة تمكنت من فض نزاع عشائري، واعتقال طرفي المشاجرة، اصيب على أثرها أربعة اشخاص في مدينة الصدر، فضلاً عن اعتقال (10) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع الرصافة".

وفي السياق ذاته، "اعتقلت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية طرفي مشاجرة والحيلولة دون تطوره إلى نزاع عشائري في منطقة الشعلة".

واشار البيان الى، انه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص".