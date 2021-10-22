الأخبار

بالصور.. الارهابي الذي حاول الهجوم على نقطة امنية في الرطبة


نشر قائد عمليات الانبار، الفريق ناصر الغنام، اليوم الجمعة، صورا للارهابي المقبور اسامة المولي الذي حاول التعرض على احدى النقاط الامنية في منطقة الرطبة.

وقال الغنام في بيان له إن "الارهابي المقبور اسامة المولي المساعد الامني للارهابي شاكر محمود هراط والذي حاول ومع مجموعة من ارهابي داعش التعرض على احدى نقاط قيادتنا البطلة في الرطبة منطقة الدراعمة وقد ارداه قتيلا ابطالنا منتسبي فوج ٤ لواء ١٨".

وختم قائلا "عاشت سواعد ابطالنا منتسبي الفرقة ٥ وبكافة وحداتها وتشكيلاتها".

 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
بالصور ... المعتصمين يؤدون صلاتهم من امام المفوضية العليا للتزوير في محافظة البصرة
بالصور.. الارهابي الذي حاول الهجوم على نقطة امنية في الرطبة
محلل سياسي : ما شخصته الصحافة العالمية يمثل انتكاسة للمفوضية واثباتا لتلاعب كبير
ابو رغيف: قتل المسؤول العام عن كفالات وحوالات داعش الارهابي قطع سُبل مد التنظيم المالي
الصحة تعلن الموقف الوبائي اليومي لاصابات ووفيات كورونا
اهل الحق: تظاهراتنا مستمرة وسنلجأ للقضاء للطعن بشرعية الانتخابات
وفاة الشاعر سمير صبيح إثر حادث سير
صحة النجف تسجل اكثر من 90 اصابة جديدة بكورونا
الامارات.. حبس اعلامي لاثارته خطاب الكراهية خلال مباراة العراق والامارات
ارتفاع وفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1694.92
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
رسول حسن نجم : في مثل هذه الحاله يتوجب على التيار الصدري التحالف مع الشيعه لكي لايضيعوا مكونهم بين باقي الكتل ...
الموضوع :
مصدر مطلع : التيار الصدري غص بما فعل اكثر ما انشرح به من نتائج الانتخابات التي جرت قبل ستة ايام
رسول حسن نجم : هذا هو ديدن البعثيين والوهابيين فهم يعولون على امريكا في القضاء على الشيعه وتنامي قدراتهم العسكريه لانهم ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يفكر به اعدائنا لحل الحشد الشعبي
رسول حسن نجم : عندما صدق الجاهل انه اصبح عالما من خلال عمليه تسمى سياسيه وهي لاتمت للسياسه بصله ارتقى المنبر ...
الموضوع :
من هو الحارس ومن هو الوزير ؟!
ابو حسن : احسنت وصدقت بكل حرف والله لولا الحشد المقدس لما بقي العراق ...
الموضوع :
لهذا يبغضون الحشد..!
زين الدين : هل يجوز التعامل بما يسمى بالهامش او الرافعة المالية في اسواق العملات الرقمية بحيث تقرضك شركة التعاملات ...
الموضوع :
إستفتاءات... للمرجع الأعلى السيد السيستاني حول شراء وبيع الاسهم
محمد صالح حاتم : شكرا جزيلا لكم ...
الموضوع :
اليمن/ عذرا ً ثورة اكتوبر..!
محمد ابو علي عساکره الكعبي : مادور الكعبيين في نصرة الإمام الحسين ع شكرا ...
الموضوع :
ابناء العشائر الذين نصروا الإمام الحسين عليه السلام
رسول حسن نجم : بلى والله ليس الى بعض الكتل بل الى كلهم فتبا لهم الى ماقدمت ايديهم... واليوم يتباكون على ...
الموضوع :
الى بعض الكتل الشيعية!
رسول حسن نجم : كاننا كنا نعيش في رفاهية من العيش وليس لدينا عاطلين منذ٢٠٠٣ وليس لدينا ارامل وايتام ولايوجد في ...
الموضوع :
أيها الشعب..!
رسول حسن نجم : اولا بيان المرجعيه صدر بناءا على سؤال توجه للمكتب ولو لم يوجه هذا السؤال لم يصدر البيان!..... ...
الموضوع :
قال لهم مرجعهم اذبحوا بقرة..قالو إن البقر تشابه علينا..!
فيسبوك