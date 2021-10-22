محلل سياسي : ما شخصته الصحافة العالمية يمثل انتكاسة للمفوضية واثباتا لتلاعب كبير

اكد المحلل السياسي حازم الباوي، ان مفوضية الانتخابات الان وبعد هذه الموجة من الاشكالات المثارة ضدها محليا وحتى دوليا في وضع لايحسد عليه كان ينبغي ان تضع نفسها فيه منذ البداية.

وقال الباوي لـ /المعلومة/، ان “ما اثارته الصحافة العالمية وآخرها (ذي ناشيونال) والتي اعتبرت تلقي مفوضية الانتخابات هذا الكم الهائل من الطعون دليل على وجود تلاعب كبير في النتائج، يعصف بمصداقية العملية الانتخابية لدى الرأي العام العالمي”.

واضاف ان “هذا الاشكال الذي اثارته الصحيفة اللندنية جاء بعد ساعات على تاكيد وكالة (اجينسي فرانس برس) وغيرها على وجود سلسلة مآخذ بخصوص ما حصل يستدعي وقفة جادة للحفاظ على مصداقية الممارسة التي قيل انها ديمقراطية في العراق”.

واستغرب الباوي سقوط المفوضية في زاوية التناقض بشأن المحطات التي أفرزت الأصوات فيها حينما ذكرت قبل يومين من إعلان النتائج إن العد والفرز اليدوي يتطابق كلياً مع الإلكتروني لتعود بعدها باجراءات مترددة تنسف مدعاها الاول القاضي باعلان النتائج بعد 24 ساعة من الانتخابات.