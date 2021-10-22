ابو رغيف: قتل المسؤول العام عن كفالات وحوالات داعش الارهابي قطع سُبل مد التنظيم المالي

عد الخبير الامني فاضل ابو رغيف، اليوم الجمعة، مقتل المسؤول العام عن كفالات داعش اسامة المولي ضربة للتنظيم إذ سيؤدي قطع سُبل مد التنظيم المالي.

وقال ابو رغيف في تغريدة عبر تويتر إن "الاستخبارات العسكرية وبجهدٍ دقيق وبعد مواجهة واشتباكات مع زمرة ارهابية تمكنت من قتل الشيخ اسامة المساعد الامني العام، والمسؤول العام عن الكفالات والحوالات وتواصله مع بعض مكاتب الصرافة".

وتابع، "وبذلك تنقطع سُبل مد التنظيم المالي والكفالات".

وأعلن قائد عمليات الانبار، ناصر الغنام، امس الخميس، مقتل "ارهابي" خلال تصدي القوات الامنية تعرضا لعناصر داعش على احدى النقاط الامنية قرب الرطبة.

وقال الغنام، في تدوينة نشرها عبر حسابه في "فيسبوك": "تعرض لداعش على احدى نقاطنا في قرية الدراعمة قرب الرطبة تصدت له قطعاتنا ببسالة".

وأضاف "واردت احد الارهابيين المهاجمين قتيلا بدون اي خسائر في قواتنا".