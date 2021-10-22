اهل الحق: تظاهراتنا مستمرة وسنلجأ للقضاء للطعن بشرعية الانتخابات

اكدت حركة عصائب اهل الحق، الخميس، ان نتائج الانتخابات لا يمكن قبولها الا بعد استرداد حقوق الناخبين بالطرق القانونية.

وقال مسؤول المكتب السياسي للحركة في كربلاء سالم العبادي، ان “تحالف الفتح اتخذ قرار عدم القبول نتائج الانتخابات الا بعد استرداد حقوق الناخبين بالطرق القانونية”.

واضاف ان “تظاهراتنا سلمية واعتصاماتنا مستمرة لحين استرداد حقوق ناخبينا بالطرق المشروعة، وفي حال لم تستجب المفوضية العليا للانتخابات سنلجأ للمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الاعلى للطعن بشرعية الانتخابات”.

واشار الى “وجود دلائل واضحة لدى تحالف الفتح بوجود مخطط معد مسبقا للاطاحة بتحالف الفتح الذي طالب بخروج القوات الامركية وانهاء الاجندات الخليجية في العراق”