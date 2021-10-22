ارتفاع وفيات كورونا اليومية بإقليم كوردستان

أظهرت الإحصائية اليومية للموقف الوبائي لفيروس كورونا في إقليم كوردستان، الخميس، ارتفاعا في عدد الوفيات بـ28 حالة مقابل 12 وفاة في اليوم السابق.

وجاء في بيان لوزارة الصحة بحكومة الإقليم ان مختبراتها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 8510 فحوصات جديدة، اظهرت اصابة 1076 شخصا جديدا.

وفيما اكتسب 1313 مصابا الشفاء خلال الفترة ذاتها، تأكد وفاة 28 مصابا في جميع مناطق الاقليم، وفق البيان.

واشار البيان إلى ان مجموع الذين تم حجرهم منذ تفشي الفيروس في الاقليم بلغ 21871 شخصا خرجوا جميعا بعد التأكد من خلوهم من المرض، لافتا الى ان مجموع الفحوصات التي اجرها مختبرات الوزارة خلال الفترة ذاتها بلغ 3281936 فحصا تبين من خلالها اصابة 353905 شخصا، تعافى منهم 330640 مصابا وبقي 17049 مصابا تحت العناية الطبية، وتأكد وفاة 6216 مصابا بسبب مضاعفات الاصابة بالوباء.