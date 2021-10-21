تسفير 15 سجيناً سعودياً وعشرات آلاف الأجانب من العراق

كشفت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والاقامة التابعة الى وزارة الداخلية عن ابعاد وتسفير 15 سجينا سعوديا و156 طفلا من ابناء الدواعش بعد قضاء مدة محكوميتهم في السجون العراقية فضلا عن ابعاد 156 متسولا من جنسيات مختلفة مع صدور قرارات قضائية تضمنت منع المحكومين المبعدين من الدخول للبلاد مرة اخرى.

اجراءات الابعاد والتسفير للاجانب المخالفين كانت بحضور ممثلين عن سفارات بلدانهم وان عملية التسفير نفذت بعد تزويدهم من حكومات بلدانهم بوثيقة سفر موقتة وتذكرة السفر وتأمين مبالغ الغرامات وفحص فيروس كوفيد- 19”.