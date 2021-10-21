هاشتاكات الاعتصامات الرافضة لنتائج الانتخابات المسروقة تتصدر ترند العراق على تويتر

تصدرت، اليوم الخميس، مجموعة من الهاشتاكات الرافضة لنتائج الانتخابات العراقية الأخيرة، ترند العراق على منصة تويتر.

وتضمنت الهاشتاكات (معتصمين رافضين التزوير، ومعتصمون ولن نعجز، واعتصام الأسود، واعتصامات الشرعية، وليلة الشهداء)، ترند العراق على تويتر، وذلك رفضا لنتائج الانتخابات التي شابها الكثير من التلاعب والتزوير.

وأكد المغردون استمرار اعتصاماتهم لحين الاستجابة لمطالبهم المتمثلة باجراء العد والفرز اليدوي، وأبعاد ما وصفوها بعجوز أمريكا “بلاسخارت” عن العملية الانتخابية والمفوضية، بعد تدخلاتها الكثيرة ودورها البارز في تغيير نتائج الانتخابات واقصاء الكتل السياسية القريبة من الحشد الشعبي بطريقة ممنهجة.